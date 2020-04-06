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sahilleri sessiz

Her mevsim milyonları ağırlayan 'un sahil şeridi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlardan sonra boş kaldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:09 ABONE OL
İstanbul sahilleri sessiz

İçişleri Bakanlığınca alınan kararlarla doğrultusunda Beşiktaş ve Sarıyer'de sahil şeridinde bulunan birçok işletme kepenk açmazken, vatandaşlar da dışarı çıkmadı.

Kentte yaşayanların yanı sıra il dışından gelenlerin ilk uğrak noktalarından olan Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan sahillerinde neredeyse kimse bulunmuyor. Polis ekipleri her ihtimale karşı şerit boyunca devriye atarken yollardaki trafik ise az seyrediyor.

Sahil şeridindeki banklarda yer bulmak ve eşsiz manzarayı izlemek için uzun bekleyişler gerektiren mekanlarda artık sadece martılar geziniyor. Çoğu ticari gezi amaçlı olan teknelerde sahile demir atarken, denize açılacakları günleri bekliyor.

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İstanbul sahilleri sessiz
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