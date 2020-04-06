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'da şaşkına çeviren tedbiri!

salgınına karşı bazı vatandaşların aldı önlemler şaşkına çeviriyor. Parayı ütüleyen, kaynatan, fırına atan esnafların haberini okumuştunuz. 'ta da bir genç, çöp poşetini başından beline kadar geçirip önlem almıştı. Şimdi de o gence rakip çıktı. 'nda bir kişi kafasından aşağı ayak uçlarına kadar çuval geçirip gezdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:13 ABONE OL
İstanbul'da şaşkına çeviren koronavirüs tedbiri!

İstanbul Zeytinburnu'nda bir vatandaşın koronavirüs önlemi görenleri şaşkına çevirdi. Başından aşağı çuval geçiren şahıs, bu şekilde sokaklarda gezdi.

Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler bugün Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde kaydedildi. Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, sokakta dolaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gülümseten korona virüs önlemi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Kahramanmaraşlı gencin koronavirüs önlemi şaşırttı!

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İstanbul'da şaşkına çeviren koronavirüs tedbiri!
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