Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargo çalışma saatleri 2020

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında banka ve market çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanmıştı. Kargolardan siparişlerini bekleyen vatandaşlar ise kargo çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığını merak etmeye başladı. İnternetten alışveriş yapan ve uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar '' bugün kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, PTT, Yurtiçi, MNG, ARAS, Sürat kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, ARAS kargo Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? İşte 2020 açılış ve kapanış çalışma mesai saatleri…

KARGOLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

PTT, Yurtiçi, MNG VE ARAS kargo çalışma saatleri özellikle son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kargoların da olup olmadığı araştırılıyor.

1-Aras Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

Aras kargo hafta içi çalışma saatleri 08:00 - 18:00 arasındadır. Hafta sonları sadece Cumartesi günleri 08:00 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

2-MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG Kargo hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 15:30 arası hizmet vermektedir.

3-Yurtiçi Kargo Saat Kaçta Açılıyor?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

4-PTT Kargo Saat Kaçta Kapanıyor?

PTT kargo hafta içi her gün 08:30'dan 17:30'a kadar binlerce kişiye hizmet veriyor. 12:30-13:30 arasında ise 1 saatlik yemek molası nedeniyle hizmet verilemiyor.

5- Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor?

Sürat Kargo batı illerinde hafta içi saat 09:00 - 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 14:30; doğu illerinde ise hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 14:00 arası hizmet vermektedir.