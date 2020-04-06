Kastamonu’da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkeze bağlı Koru köyünde iki trafodan bakır kablo çalan 3 şahıs Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

JASAT Timince toplanan deliller ve yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen U.H., M.H. ve F.M. gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.