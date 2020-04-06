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baskınında güldüren görüntü! Perdenin arkasına saklandı, ayaklarını unuttu...

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane, kafe, dernek ve lokal gibi yerlere tedbiri olarak yasak gelmişti. Polis ve zabıta ekipleri açık işletmelere baskınlar düzenlemeye devam ediyor. 'ta bir kahvehaneye yapılan koronavirüs baskınında güldüren anlar yaşandı. Polisten saklanmaya çalışan kişi, perdenin arkasına saklandı ama ayakları görününce yakalanıp ceza yemekten kaçamadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 13:02 ABONE OL
Koronavirüs baskınında güldüren görüntü! Perdenin arkasına saklandı, ayaklarını unuttu...

Tüm yurtta koronavirüs denetimleri devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta yapılan kahvehane baskınında polis ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Perdenin arkasına saklanıp yakalanmayacağını sanan vatandaş, ayağı görününce polisten kaçamadı.

İstanbul'da kahvehaneye yapılan corona virüsü baskınında akılalmaz görüntü | Video

PARA CEZASI KESİLDİ

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün saat 21.40 sıralarında İncirtepe Mahallesi'ndeki umuma açık yerleri denetlerken girişinde kamera bulunan bir binanın alt katındaki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. İçeri giren polisler, burada 14 kişinin olduğunu belirledi. İçerideki 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 32'inci maddesini düzenleyen "Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idarî para cezası verilir" hükmü uyarınca 392'şer TL idari para cezası kesildi. Kahvehane sahibine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karunu'ndaki 283'üncü maddesi uyarında 3150 TL idari para cezası uygulandı. Esenyurt Belediyesi ekipleri burasının daha önce aynı suçtan mühürlendiği ancak, bu yaptırıma rağmen işyeri için 'Mühür fekki' yapıldığı tespit edildi. Kahvedeki şüpheliler işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken iş yeri yeniden mühürlendi.

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Koronavirüs baskınında güldüren görüntü! Perdenin arkasına saklandı, ayaklarını unuttu...
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