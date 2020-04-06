Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu

Türkiye'de koronavirüse yakalanıp amansız mücadeleyi yenenlere Sakarya'da yaşayan, hipertansiyon ile kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık da dahil oldu. Işık'a virüs 12 Mart'ta umreden dönen oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık'ı kendilerini karantinaya aldıkları evde ziyaret ettiği sırada bulaştı. Işık çiftinde öksürük şikayetiyle 18 Mart'ta hastaneye başvurduklarında koronavirüs çıktı. Resmiye Işık da 22 Mart'ta hastaneye götürüldüğünde yapılan testte koronavirüs bulaştığı belirlenince hemen karantinaya alındı. Tedavilerinin ardından yapılan testlerin "negatif" çıkması üzerine Işık çifti 29 Mart'ta, Resmiye Işık ise 1 Nisan'da taburcu edildi. Resmiye Işık, "Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun" dedi. Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Işık, Allah'tan koronavirüs salgınına karşı herkese vücut sağlamlığı vermesini temenni etti.Samsun'un Bafra Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, tedavileri sona eren hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. İsmi açıklanmayan 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşında erkek hastaya 14 gün boyunca hastanedeki tüm doktorlar, hemşire ve yardımcı personel en iyi hizmeti vermeye çalıştı. AA

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