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'da alkışlarla taburcu edildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki hasta alkışlarla evine yolcu edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 11:49 ABONE OL
Malatya'da alkışlarla taburcu edildi

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavisi sona eren Ö.K. (30), doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Doktor ve sağlık görevlilerinin "Çok geçmiş olsun, kendine iyi bak" sözleriyle uğurlanan Ö.K, yakınları tarafından evine götürüldü.

Hastanın taburcu edildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de büyük ilgi gördü.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır da sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak, iyileşen hasta ile sağlık çalışanlarını tebrik etti.

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Malatya'da alkışlarla taburcu edildi
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