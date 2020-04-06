Marmaray’ın sosyal mesafe hassasiyeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi metro seferlerinde kısıtlamaya gideceğini duyururken TCDD ise sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek yoğunluk oluşmaması için Marmaray seferlerinde azaltma olmayacağını duyurdu. İstanbul'da Kovid-19 virüsünü 1 kişinin 16 kişiye bulaştırdığının açıklanmasının ardından özellikle toplu taşımada sosyal mesafeyi korumak daha da önemli hale geldi. Ancak daha önce otobüs seferlerini azaltan, metro seferlerinde vagon sayısını da düşüren CHP'li (İBB) yönetimi skandal bir karara daha imza atarak metro seferlerinin 21.00'den sonra yapılmayacağını duyurdu. Pandemi ile mücadelede yayınlanan genelgelerin tam tersini yaparak insanları balık istifi yolculuk etmeye zorlayan İBB, ayrıca Moda ve İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaylar ile Kabataş-Taksim Finüküler hattının da durdurulucağını açıkladı. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise izdiham oluşmaması adına seferlerde azaltmaya gidilmeyeceği belirtildi. Açıklamada "Sosyal mesafe önlemlerine hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır iyi yolculuklar dileriz" denildi.