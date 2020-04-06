Polis Haftası ne zaman? En güzel Polis Haftası mesajları...

Ülkemizin asayişinin sağlanması ve bölünmez bütünlüğünün korunması için gece – gündüz, yaz – kış farketmeksizin çalışan Polis Teşkilatı'nın fedakarca verdiği hizmetlere farkındalık yaratmak ve personele moral kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan Polis Haftası ne zaman? vatandaşlarımızca merak ediliyor. Emniyet personelinin moral depoladığı bu güne ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Polis Haftası nedir sorusunun yanıtlarını merak ediyor. İşte Polis Haftası mesajları ve diğer tüm detaylar…
POLİS HAFTASI NE ZAMAN?
Polis Haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. 10 Nisan gününün bulunduğu hafta da Polis Haftası olarak kabul edilir...
POLİS HAFTASI NEDİR?
Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir
Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.
POLİS HAFTASI MESAJLARI
- Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
- Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
- Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. yılı kutlu olsun!
- Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.
- Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım
- Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum
- Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde.Yıldır çalışmaktadır. Allah Türk Polisini korusun!
- Tüm emniyet mensuplarmızın polis haftası kutlu olsun. Hepsine canı gönülden teşekkürler. Onlar bizim her şeyimiz. Bütün polislerin Allah yardımcısı olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum. Bende bir polis eşiyim ;eşimle gurur duyuyorum.
- Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde.Yıldır çalışmaktadır. Allah Türk Polisini korusun!
- Tüm emniyet mensuplarmızın polis haftası kutlu olsun. Hepsine canı gönülden teşekkürler. Onlar bizim her şeyimiz. Bütün polislerin Allah yardımcısı olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum. Bende bir polis eşiyim ;eşimle gurur duyuyorum.