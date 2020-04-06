Polis Haftası ne zaman? En güzel Polis Haftası mesajları...

Ülkemizin asayişinin sağlanması ve bölünmez bütünlüğünün korunması için gece – gündüz, yaz – kış farketmeksizin çalışan Polis Teşkilatı'nın fedakarca verdiği hizmetlere farkındalık yaratmak ve personele moral kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan Polis Haftası ne zaman? vatandaşlarımızca merak ediliyor. Emniyet personelinin moral depoladığı bu güne ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Polis Haftası nedir sorusunun yanıtlarını merak ediyor. İşte Polis Haftası mesajları ve diğer tüm detaylar…

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Polis Haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. 10 Nisan gününün bulunduğu hafta da Polis Haftası olarak kabul edilir...

POLİS HAFTASI NEDİR?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

POLİS HAFTASI MESAJLARI