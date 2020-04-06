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Polis memurundan acı haber

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Polis memurundan acı haber
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde marketten yaptığı alışveriş torbalarını arabasına koyduktan sonra otomobiline binmeye çalışan polis memuru Yakup Karaca (50) bir aracın çarpması sonucu öldü. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca'ya alışveriş torbalarını aracına koyduktan sonra İsmail G.(45) idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karaca, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası polisin ölümüne neden olan sürücü İsmail G. gözaltına alındı.
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Polis memurundan acı haber
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