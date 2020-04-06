Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? e Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?

nasıl ve nereden alınır? e Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?

nasıl ve nereden alınır gibi detaylar merak ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulunan corona salgını nedeniyle alınan tedbirler her geçen gün artmaya devam ederken son olarak valiliklere gönderilen genelgende şehir dışına çıkış kısıtlaması getirilmişti. Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle yasaklandı. Bu kısıtlamada bazı gerekçeler nedeniyle şehir dışına çıkması gereken vatandaşların nedenlerini bildirerek seyahat izin belgesi alabileceği bildirildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş "Seyahat izin belgesi nedir, ne zaman çıkar ve nasıl alınır?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. Bununla beraber özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:08 ABONE OL
Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? e Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlardan bir diğeri de şehirler arası yolculuk kısıtlamasıydı. Bu açıklama ile beraber binlerce vatandaş konuya dair detayları öğrenebilmek adına "Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, nasıl alınır?" gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeler ile bazı yolcular yani Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklerden alacakları onay ile şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKILABİLİR Mİ?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara veya valiliklere gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında online sistem üzerinden de yapılabilecek.

İşte tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? e Devlet Seyahat İzin Belgesi başvurusu: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA