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Son dakika: 95 yaşındaki İsmail Amca koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

'den sevindiren son dakika haberi! Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören 95 yaşındaki İsmail Amca, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Hastalığı yenen İsmail Amca'nın hastaneden oynayarak çıkması sağlık personelini gülümsetti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü da umut verici bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika: 95 yaşındaki İsmail Amca koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

İzmir'de korona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki adam hastalığı yenip taburcu oldu. 95 yaşındaki İsmail amca hastaneden oynayarak ayrıldı. O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı.

UMUT VEREN GELİŞME

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kayıp sayısı artarken umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. İzmir'deki bir hastanede korona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki bir adam, zorlu süreci atlatarak hastalığı yendi. Doktorların alkışları eşliğinde taburcu olan İsmail amca, hastaneden oynayarak çıktı.

95 yaşında corona virüsü yendi... Oynayarak böyle taburcu oldu | Video

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ HASAN DOĞAN O ANLARI PAYLAŞTI

95 yaşındaki İsmail amcanın taburcu olduğu anki görüntüleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, görüntülere "İzmir'de yaşayan 95 yaşındaki İsmail amcamız da korona virüs tedavisini başarıyla tamamladı" notunu düştü.

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Son dakika: 95 yaşındaki İsmail Amca koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
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