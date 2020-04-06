Son Dakika Haber: E-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır, başvurular nasıl gerçekleştirilir? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı E-Devlet'e geçti!

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda, ePttAVM ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske temin edileceği son dakika olarak açıklandı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar her hafta 1 paket (içerisinde 5 tane bulunan) ücretsiz maske alabilecek. Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından ePTTAvm üzerinde yoğunluk yaşanmış ve vatandaşlar erişim sorunu yaşamışlardı. Yoğun talep üzerine, daha sağlıklı hizmet verilmesi için ePttAVM maske dağıtımı artık e-Devlet üzerinden yürütülecek. Peki, ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlarımızın, e-Devlet aracılığı ile maskeleri nasıl temin edeceğine ilişkin adımlar haberimizde yer alıyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? BAŞVURULAR NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Öncelikle vatandaşların artık ePttAVM değil E-DEVLET üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yine PTT tarafından yapılacak.