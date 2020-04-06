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Haber: E-Devlet ile nasıl alınır, başvurular nasıl gerçekleştirilir? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı E-Devlet'e geçti!

ePttAVM maske başvuruları nasıl yapılır? Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgınını önlemek için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Cuma günü itibariyle olarak yapılan duyuruda pazarlar, marketler gibi yoğun hareketliliğin olduğu yerlere maskesiz giriş yasaklanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dağıtımı uygulamasına geçildiği belirtildi. Vatandaşların EpttAVM üzerinden yapacağı başvurular ile maske alım işlemini gerçekleştirebileceği açıklanırken, dün yaşanan yoğun talep üzerine maske alımı başvuru ortamında da değişikliğe gidildi. ePttAVM maske başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak! Peki, E-Devlet ? Haberimizde, Corona virüsü için E-Devlet ücretsiz maske adrese teslim alımı başvurusu için izlemeniz gereken adımlar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 07:25 ABONE OL
Son Dakika Haber: E-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır, başvurular nasıl gerçekleştirilir? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı E-Devlet'e geçti!

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda, ePttAVM ile 20-65 yaş arası vatandaşlara temin edileceği olarak açıklandı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar her hafta 1 paket (içerisinde 5 tane bulunan) ücretsiz maske alabilecek. Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından ePTTAvm üzerinde yoğunluk yaşanmış ve vatandaşlar erişim sorunu yaşamışlardı. Yoğun talep üzerine, daha sağlıklı hizmet verilmesi için ePttAVM maske dağıtımı artık e-Devlet üzerinden yürütülecek. Peki, ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlarımızın, e-Devlet aracılığı ile maskeleri nasıl temin edeceğine ilişkin adımlar haberimizde yer alıyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? BAŞVURULAR NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Öncelikle vatandaşların artık ePttAVM değil E-DEVLET üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yine PTT tarafından yapılacak.

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Son Dakika Haber: E-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır, başvurular nasıl gerçekleştirilir? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı E-Devlet'e geçti!
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