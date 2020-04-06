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Son Dakika Haberi: EpttAVM ile ücretsiz maske başvuru işlemi başladı! E Devlet ile PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberi: PTT ücretsiz maske dağıtıyor. Geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile birlikte https://maske.epttavm.com/ adresi aracılığıyla ePttAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Salgına karşı son olarak alınan tedbirlerden bir tanesi de market, otobüs, metrobüs gibi toplu kullanım alanlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmiş olması. Alınan bu kararı takiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “PTT ” yapılmasına karar verildi. Dün akşam saatleri itibarıyla ePttAVM’nin ilgili sayfasına yoğun talep olması sebebiyle başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya devam edileceği belirtildi. Bugünden itibaren vatandaşların PTT online maske başvurusu için e-devlet kanalını kullanması gerekiyor. Peki Sağlık Bakanlığı ücretsiz maske talebi oluşturmak için e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT maske formu ve online başvuru sürecine ilişkin detayları içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 18:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: EpttAVM ile ücretsiz maske başvuru işlemi başladı! E Devlet ile PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ortaklaşa alınan karar neticesinde PTT gerçekleştirilecek. Dün akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre başvuruların ePttAVM üzerinden alınacağı açıklanmıştı. İlgili sayfanın yoğun talebi karşılayamaması sebebiyle başvuru sürecine e-Devlet üzerinden devam edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından PTT ücretsiz maske dağıtımı talebi oluşturacak vatandaşların, ePttAVM yerine e-devlet kanalını kullanması gerekiyor. Peki PTT maske talebi oluşturmak için e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebinde bulunacakları yönlendirmek adına oluşturduğumuz son dakika haberinin ayrıntıları…

E-DEVLET PTT ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI, TALEBİ VE BAŞVURUSU

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunda hale getirilmesi ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? PTT ONLİNE MASKE BAŞVURUSU

Ücretsiz maske başvurusu dün akşam itibariyle EPTTAVM üzerinden açılmıştı. Ancak yaşanan yoğunluk üzerine daha sağlıklı bir hizmet alınabilmesi amacıyla başvuruların ve dağıtımların E-Devlet üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: EpttAVM ile ücretsiz maske başvuru işlemi başladı! E Devlet ile PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?
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