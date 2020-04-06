Son Dakika Haberi: EpttAVM ile ücretsiz maske başvuru işlemi başladı! E Devlet ile PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ortaklaşa alınan karar neticesinde PTT ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirilecek. Dün akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre başvuruların ePttAVM üzerinden alınacağı açıklanmıştı. İlgili sayfanın yoğun talebi karşılayamaması sebebiyle başvuru sürecine e-Devlet üzerinden devam edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından PTT ücretsiz maske dağıtımı talebi oluşturacak vatandaşların, ePttAVM yerine e-devlet kanalını kullanması gerekiyor. Peki PTT maske talebi oluşturmak için e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebinde bulunacakları yönlendirmek adına oluşturduğumuz son dakika haberinin ayrıntıları…

E-DEVLET PTT ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI, TALEBİ VE BAŞVURUSU

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunda hale getirilmesi ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? PTT ONLİNE MASKE BAŞVURUSU

Ücretsiz maske başvurusu dün akşam itibariyle EPTTAVM üzerinden açılmıştı. Ancak yaşanan yoğunluk üzerine daha sağlıklı bir hizmet alınabilmesi amacıyla başvuruların ve dağıtımların E-Devlet üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz…