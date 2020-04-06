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Son dakika haberi: Bağcılar'da 4 bina karantinası altında!

’un Bağcılar ilçesindeki ’nde bulunan 4 katlı bir apartman şüphesiyle karantinaya alınmıştı. Son dakika haberine göre; Bağcılar Kaymakamlığı tarafından "4 binanın karantina altına alındığı" açıklandı.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 17:22 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da 4 bina Koronavirüs karantinası altında!

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

2. KATTAKİ KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bağcılar'daki binada yaşayan vatandaşlar camlardan sokağı izlerken apartmanın 2. katında yaşayan vatandaşa yapılan test sonucu vatandaşın koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Son dakika: İstanbul'da corona virüsü karantinası! Binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı... | Video

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Binada yaşayanların ihtiyaçları ekiplerden tarafından karşılanıyor. Apartmanın önünde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır olarak bekliyorlar. Binada yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri de sürekli olarak yapılıyor.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI: 4 BİNA KARANTİNADA

Konuya ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahalleleri'ndeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI

O binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor.

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Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da 4 bina Koronavirüs karantinası altında!
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