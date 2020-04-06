Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da bir apartmana Koronavirüs karantinası!

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Bağcılar'daki binada yaşayan vatandaşlar camlardan sokağı izlerken apartmanın 2. katında yaşayan vatandaşlara yapılan testler sonucu 4 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Son dakika: İstanbul'da corona virüsü karantinası! Binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı... | Video

HER KATTA VAKA VAR

Bunun ardından bina karantinaya alınırken neredeyse her katta pozitif vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.

Binada yaşayanların ihtiyaçları ekiplerden tarafından karşılanıyor. Apartmanın önünde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır olarak bekliyorlar. Binada yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri de sürekli olarak yapılıyor.