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Son dakika haberi: Bağcılar'da bir apartmana karantinası!

Son dakika haberine göre ’un Bağcılar ilçesindeki ’nde bulunan 4 katlı bir apartman şüphesiyle karantinaya alındı. Apartmanın 2. katında yaşayanlardan 4 kişinin testi pozitif çıkarken her katta vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da bir apartmana Koronavirüs karantinası!

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

1 KATTA 4 KİŞİDE POZİTİF SONUÇ

Bağcılar'daki binada yaşayan vatandaşlar camlardan sokağı izlerken apartmanın 2. katında yaşayan vatandaşlara yapılan testler sonucu 4 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Son dakika: İstanbul'da corona virüsü karantinası! Binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı... | Video

HER KATTA VAKA VAR

Bunun ardından bina karantinaya alınırken neredeyse her katta pozitif vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Binada yaşayanların ihtiyaçları ekiplerden tarafından karşılanıyor. Apartmanın önünde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır olarak bekliyorlar. Binada yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri de sürekli olarak yapılıyor.

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Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da bir apartmana Koronavirüs karantinası!
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