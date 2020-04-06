Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da bir apartmana Koronavirüs karantinası!

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.1 KATTA 4 KİŞİDE POZİTİF SONUÇ
Bağcılar'daki binada yaşayan vatandaşlar camlardan sokağı izlerken apartmanın 2. katında yaşayan vatandaşlara yapılan testler sonucu 4 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Son dakika: İstanbul'da corona virüsü karantinası! Binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı... | Video
HER KATTA VAKA VAR
Bunun ardından bina karantinaya alınırken neredeyse her katta pozitif vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Binada yaşayanların ihtiyaçları ekiplerden tarafından karşılanıyor. Apartmanın önünde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır olarak bekliyorlar. Binada yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri de sürekli olarak yapılıyor.