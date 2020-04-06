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Son dakika: Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amcadan haber var!

'da evine gelen Grubu görevlilerine sipariş verirken kibar tavrıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve birçok kişinin sevgisini kazanan (76) rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kılıçkını, tedavi gördüğü hastanede, daha önce siparişlerini alan zabıta ekiplerince ziyaret edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 23:29 ABONE OL
Son dakika: Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amcadan haber var!

Ordu'da evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine sipariş verirken kibar tavrıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve birçok kişinin sevgisini kazanan Burhan Kılıçkını (76) rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kılıçkını, tedavi gördüğü hastanede, daha önce siparişlerini alan zabıta ekiplerince ziyaret edildi.

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Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla, bu kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor. Ordu'da ekiplerden daha önce yardım isteyen Burhan Kılıçkını'nın talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Altınordu Belediyesi Zabıta ekiplerince karşılandı. Sipariş verirken sergilediği kibar tavrıyla sosyal medyada yoğun ilgi gören ve birok kişinin sevgisini kazanan Burhan Kılıçkını, ayak bileğinden rahatsızlanınca bugün tekrar yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kılıçkını tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Burhan Kılıçkını'yı ziyaret eden Altınordu Belediyesi yöneticileri ve zabıtası, çiçek takdim ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Burhan Kılıçkını, teşekkür ederek, vatandaşlarada 'evde kalın' çağrısında bulundu.

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Son dakika: Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amcadan haber var!
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