Son dakika | Şoke eden hırsızlık! Elbiselere bakarken telefonu böyle çaldı...

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri, alışveriş için girdiği mağazalarda elbiselere bakıyormuş gibi yaparak cep telefonları ve çantaları çaldığı iddia edilen bir şüpheliyi yakalandı.

Elbiselere bakarken telefonu böyle çaldı... | Video

TUTUKLANDI

Ürdün uyruklu şüpheli Ashraf Suliman Mahmoud S. (42) son olayını Fatih İlçesi'ne bağlı Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleştirdi. Söz konusu iş yerinde çalışan Onur Ö.'nün (22) masada duran cep telefonunu çalan yankesici ve cep telefonunu çaldığı an, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen Güven Timleri, Ürdün uyruklu Ashraf Suliman Mahmoud S.'yi (42) gözaltına aldı. Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşılan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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