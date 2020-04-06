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Son dakika: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki , hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 13:16 ABONE OL
Son dakika: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.

Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

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Son dakika: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
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