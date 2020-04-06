Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında Tekalifi Milliye yer aldı. Tekalifi Milliye'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak Ulusal Yükümlülük" emirleri yayınlanmış ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için topyekun yardım yapılmıştı. Türk Milletinin içindeki vatan sevgisini ortaya çıkaran Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir?

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİLERİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır.

7–8 Ağustos 1921 yılında yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri şöyleydi: