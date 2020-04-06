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Haberler Yaşam Haberleri Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir?

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Tarihin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yayınlanmıştı. Ordunun taşıt, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesini sağlayan emirlerde halktan bütün kaynaklarıyla orduya destek olunması istendi. Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında da Tekalifi Milliye Emirleri yer alınca vatandaşlar ‘’?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Tekalifi Milliye nedir, nasıl uygulanır? ?

Giriş Tarihi: 6.4.2020 19:27 ABONE OL
Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında Tekalifi Milliye yer aldı. Tekalifi Milliye'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak Ulusal Yükümlülük" emirleri yayınlanmış ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için topyekun yardım yapılmıştı. Türk Milletinin içindeki vatan sevgisini ortaya çıkaran Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir?

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİLERİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır.

7–8 Ağustos 1921 yılında yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri şöyleydi:

  1. Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
  2. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
  3. Her aile bir askeri giydirecek.
  4. Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
  5. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
  6. Her türlü makineli aracın yüzde 40'ına el konacak.
  7. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el konacak.
  8. Sahipsiz bütün mallara el konacak.
  9. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
  10. Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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Tekalifi Milliye nedir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir?
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