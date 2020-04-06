Türk firmadan virüsü anında yok eden cihaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir süre önce kurulan, kimi sanayi firmalarıyla birlikte bilimsel çalışmalar yapılan Teknokent'te, koronavirüs salgınıyla mücadele için özellikle kamu kuruluşları ve toplu alanlarda kullanıma uygun endüstriyel bir dezenfeksiyon cihazı geliştirildi. Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek, cihazı SABAH'a anlattı. Prof. Erdöl, "Farklı ve geniş alanların dezanfaktizasyonunda güvenle kullanılabilecek Elektro Kimyasal Tepkimeli Buhar Jenaratörümüzü seri üretim aşamasına geldi. Bu cihazın haricinde 22 bin C Vitamini üretimi yaparak Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Bu vitaminler hastalarımızın şu anki tedavisinde aktif olarak kullanılıyor. Üretimlere ara vermeksizin devam ediyoruz" dedi. Genel Müdür Orhan Çömlek ise "Berkin Enerji adlı firmayla beraber plazma tekniğiyle hidrojenleri sudan ayırıp, hidrojeni yakıp enerji elde ediyorlar. Yüksek tonajlı buharları da sanayiye, endüstriye satıyorlar. Bu firma aynı zamanda Güney Kore'den de bir yatırım aldı. Bu çalışmaları yaparken, malum Kovid-19 virüsü ortaya çıktı. Uzman hocalarımız, 'Buradaki ısı belli bir dereceye getirilebilirse bu virüslerin yok edebileceğini' söyledi. Ve arkadaşlar da çalışmalarını başlatıp bu cihazı geliştirdiler. Üç günde ortaya çıkardıkları bir prototip cihaz oldu. Birinci önceliğimiz okullar, üniversiteler, sağlık merkezleri, hastaneler ve toplu taşıma. Satış stretejisi belirlendi iki üç gün içinde satışlar başlayabilir" diye konuştu.Cihaz, suyu 12 bar atmosfer ve 200 derece ısıya çıkarıyor.Nozul üzerinden fışkıran ve karşı duvara vuran ısı 63 derece oluyor. Bu 63 derece ısıda aslında virüslerin yaşamaması bekleniyor.Bilim insanlarının tavsiyesiyle su buharı nano gümüş iyonlarının polarizasyonu yöntemiyle sprey bir dezenfektan yapılıyor ve böylece sprey edilen yüzeye göre aylarca koruma sağlıyor.Cihaz ısıyla yapılan anlık dezenfeksiyon ve bir diğeri de koruma amaçlı nano gümüş iyonlarını serpiştirerek yapılan dezenfeksiyonu sağlıyor.Doğrudan virüsü öldürme amaçlı tasarlandığı için, diğer dezanfektanlardan farklılık gösteriyor.