Umut taciri şarlatana suçüstü

İSTANBUL Emniyeti'nin "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması geçen hafta Güngören'de bir ihbar üzerine açıldı. A.B., Genç Osman Mahallesi'nde Fikret G. (61) adlı kişinin büyü ve kısmet vaadiyle kendisinin ve başkalarının paralarını aldığını söyledi. İhbarcı A.B. de söz konusu kişiye kısmetinin açılması için gittiğini fakat işer yaramadığını anlattı. Polis, şüpheli Fikret G.'nin iş yerini telefonla aradı ve "Büyü Bozma" bahanesiyle müşteri gibi randevu aldı. Seri numaraları alınmış paralarla Fikret G.'nin adresine giden sivil polisler, zarftaki 200 lirayla ön ödeme yaptı. Müşteri sandığı sivil polislere "Seansa başlıyoruz" diyen şüpheli Fikret G., suçüstü yakalandı. Kendisini insanlara bilirkişi, araştırmacı yazar ve fahri müfettiş olarak tanıtan Fikret G.'nin; benzer bahanelerle para alarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Fikret G. adliyeye sevk edildi.