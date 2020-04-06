Yurt genelinde önlemler artırıldı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında izolasyonun sağlanması için, 31 şehire giriş çıkışların yasaklanmasının yanı sıra, kalabalık yerlerde maske takma şartı ve 65 yaşın yanı sıra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede 18-20 yaş arasındakilerden kimlerin sokağa çıkabileceğine dair bilgiler verdi. Genelgede, 18-20 yaş aralığında olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ile mevsimlik tarım işçilerinin yasaktan muaf tutululacağı belirtildi.30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, polis ve jandarma ekiplerinin şehir giriş çıkışlarındaki denetimleri de sürüyor. İstanbul'da 26 noktada kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, denetimler dün de sürdü. 7 şehirle bağlantısı olan Konya'da da izin belgesi olanlar hariç kimse kent merkezine alınmadı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki ilçesindeki alternatif yayla yolu kayalarla kapatıldı. Kahramanmaraş'ta denetimlerde 131 kişiye kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 51 bin 352 lira para cezası kesildi. Kayseri, Trabzon, Diyarbakır, Van, Erzurum ve Adana gibi büyükşehirlerde de kontroller çok sıkı tutularak, kaçak geçiş yapmak isteyenlere göz açtırılmıyor.Google'ın Kovid-19 Topluluk Hareketliliği Raporu'na göre Türkiye'de, 16 Şubat-29 Mart'ta, restoran, kafe, alışveriş merkezleri, tema parklar, müzeler, kütüphaneler ve sinema alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı. Hareketlilik market ve eczane alanlarında yüzde 39, parklarda yüzde 58, toplu taşımada yüzde 71, işyerlerinde ise yüzde 45 azaldı. Evlerdeki hareketliliğin ise ise yüzde 17 arttığı belirtildi.İSTANBUL'DA polis 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayanlara göz açtırmadı. Yasağa rağmen Bebek sahiline giderek yürüyüşe çıkan Dilek T. yolda karşılaştığı gazetecilere "Bizi nereye kadar tutacaklar. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor. Evde kalamıyorum" dedi. Görüntüler üzerene polis genç kızın adresine giderek Dilek T.ye 3 bin lira idari para cezası kesti. Genç kız hatasını fark ederek vatandaşlardan özür diledi. İstanbul'da 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye 3'er bin lira para cezası kesildi. Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 2 bin 221 kişiye işlem yapıldı. 95 iş yeri mühürlendi, 43 araç trafikten men edildi, 1 milyon 480 bin 29 lira cezası kesildi.İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge ile semt pazarlarının girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, maske ve eldivensiz girişlere izin verilmiyor. Antalya'da halk pazarına sadece belirli sayıdaki kişi alındığı için uzun kuyru oluştu. Diyarbakır'da zabıta ve polis semt pazarlarında vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve eldivensiz girişlere izin vermedi. Ekipler, yaşlıları ve 20 yaş altındakileri pazara almayıp eve gönderdi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pazar yerlerine gelen vatandaşların vücut ısıları, termal kamerayla takip ediliyor. Tokat'ta kapalı pazar yerindeki giriş ve çıkışlar, polis bariyerleri ile kontrol altına alındı.SABAH

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