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kullanıcılarına büyük şok! Zoom görüntülü konuşma uygulaması neden yasaklandı?

Ülkemizdeki corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşların gündemine gelen uygulamasının kullanımına ABD'den yasak gelmesi tüm dünyanın gündemine oturdu. Salgın milyonlarca insanın sosyal izolasyon kuralına dikkat etmesi ve tüm 'nin evde kalması süresince arkadaşları, ailesi ve sevdikleri ile görüntülü olarak konuşbilecekleri uygulama olan Zoom'un en sevilen ve öne çıkan özelliği ise birçok kişiyle kesintisiz aynı anda konuşabilme haliydi. Ancak New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamanın incelenmesi sonucunda Zoom uygulamasının yasaklanmasına karar verdi. Peki, Zoom yasaklandı mı, neden? İşte konuya dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 13:40 ABONE OL
Zoom kullanıcılarına büyük şok! Zoom görüntülü konuşma uygulaması neden yasaklandı?

Son zamanların en çok kullanılan görüntülü görüşme platformu uygulaması ile ilgili olarak New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamada görüntülü konuşma uygulaması ile yola devam edilemeyeceğini bildirmesi ile uygulamanın kullanımının yasaklandığı duyuruldu. Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte 1.1 milyon öğrenci, Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edebilecek. Peki, Zoom neden yasaklandı? İşte konuya dair merak edilenler…

ZOOM KULLANICILARINA BÜYÜK ŞOK!

New York City'de bulunan bölge okullarındaki öğrencilerin Zoom kullanımına yasak getirildi. 1800 okulda Zoom yerine Microsoft Teams uygulamasının kullanılması kararlaştırıldı. Bunun nedeni olarak ise uygulamanın güvenlik sorunu olduğu belirtildi.

İşte tüm detaylar...

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Zoom kullanıcılarına büyük şok! Zoom görüntülü konuşma uygulaması neden yasaklandı?
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