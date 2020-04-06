Zoom kullanıcılarına büyük şok! Zoom görüntülü konuşma uygulaması neden yasaklandı?

Son zamanların en çok kullanılan görüntülü görüşme platformu Zoom uygulaması ile ilgili olarak New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamada görüntülü konuşma uygulaması ile yola devam edilemeyeceğini bildirmesi ile uygulamanın kullanımının yasaklandığı duyuruldu. Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte 1.1 milyon öğrenci, Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edebilecek. Peki, Zoom neden yasaklandı? İşte konuya dair merak edilenler…

ZOOM KULLANICILARINA BÜYÜK ŞOK!

New York City'de bulunan bölge okullarındaki öğrencilerin Zoom kullanımına yasak getirildi. 1800 okulda Zoom yerine Microsoft Teams uygulamasının kullanılması kararlaştırıldı. Bunun nedeni olarak ise uygulamanın güvenlik sorunu olduğu belirtildi.

İşte tüm detaylar...