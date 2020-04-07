100 bin kaçak maskeye el konuldu

Başakşehir'de bir adreste 100 bin kaçak sağlık maskesi ele geçirildi. İstanbul Başakşehir'e bağlı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir adreste kaçak maske imalatı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese dün operasyon düzenledi. Büyük kolilere yerleştirilerek paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş toplamda 100 bin kaçak maske ele geçirildi. Kaçak maskelere ve iş yerindeki iki dikiş makinesine el konuldu. İş yerinin sahibine idari para cezası kesildi. Kaçak maskeler incelenmek üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. İş yeri ise Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.