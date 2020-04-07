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3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı

'de aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeş, 8 akrabalarıyla birlikte ağabeyleri Mustafa Cebe'nin evine silahlı ve taşlı saldırıda bulundu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 11 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 18:07 ABONE OL
3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yüceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Cebe, eşi ve 5 çocuğuyla evde oturdukları sırada, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeşinin saldırısına uğradı. 3 kardeş 8 akrabasıyla Mustafa Cebe'nin evine taşlı ve silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede Mustafa Cebe'nin evinin saldırı olayına karışan 3 kardeşi ve 8 akrabasını gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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3 kardeş akrabalarıyla ağabeylerinin evine saldırdı: 11 gözaltı
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