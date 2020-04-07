8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Mamak Misket Mahallesi'nde, bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı.



HALAY ÇEKTİLER



Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri inceledi. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiklerini tespit edilen 8 kişiye, Hıfzıhsıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandığı belirtildi.