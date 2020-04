A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! A101 aktüel ürünler kataloğunda BÜYÜK FIRSAT

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlara her hafta cazip ürünler sunan marketler zinciri günde binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Hem her cebe hem de her ekonomiye uygun fiyatlara sahip olan A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Sunny Reflex Çelik Kettle 59,95 TL, Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutuma Makinesi 85 TL, Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1.999 TL, Piranha Bluetooth Hoparlar 34,95 TL gibi fiyatlardan satışa sunulacak. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 NİSAN 2020 PERŞEMBE

A101 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen indirimli katalog ürünleri vatandaşların hizmetine sunulacak. Teknolojiden elektroniğe, ev eşyalarından kıyafete kadar pek çok üründen çeşitliliğin sağlandığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?