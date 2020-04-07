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UYGULAMASI: e-Devlet ile nasıl yapılır? , nasıl başvurulur? TIKLA-SORGULA!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve vatandaşların eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini iletebilecekleri uygulaması araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; bu talep ve öneriler online olarak sunulacak. Bu başvuru sayesinde fiziki müracaatlar, yerini online müracaatlara bırakmış olacak. İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise kaymakamlıklar ya da ilgili ofisler aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirecekler. Buna göre, , nasıl başvuru yapılır? nedir, başvurular nasıl gerçekleştirilir?

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:15 ABONE OL
AÇIK KAPI UYGULAMASI: e-Devlet ile açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı nedir, nasıl başvurulur? TIKLA-SORGULA!

İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu online ekran üzerinden yardım başvurularının alınacağı uygulaması merak ediliyor. İhtiyaç ve yardım başvurusu için bu uygulamaya müracaat edecek olan vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için bu uygulamayı kullanacaklar. E-Devlet üzerinden alınacak olan başvuruların nasıl yapılacağı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Buna göre; nedir, nasıl yapılır? ?

AÇIK KAPI NEDİR, NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan online ekran vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı. İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyenlerin başvuracağı online uygulama vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlgili kaymakamlıklar ya da ofisler üzerinden yapılması gereken işlemler birkaç adımda gerçekleştirilebilecek. Buna göre; açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılacak? Açık kapı nedir, neleri kapsar?

İşte yanıtı!

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AÇIK KAPI UYGULAMASI: e-Devlet ile açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı nedir, nasıl başvurulur? TIKLA-SORGULA!
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