AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU: Açık kapı nedir, başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ile acikkapi.gov.tr para yardımı SORGULA!

İhtiyaç sahibi vatandaşların kaymakamlık ya da valilikler üzerinden gerçekleştirebilecekleri açık kapı yardım başvurusu araştırılan konular arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan sistemde; eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talepler ve öneriler iletilebilecek. Oluşturulan başvuru ekranı aracılığıyla sosyal yardım talepleri ya da din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi üzerine her türlü konu gönderilebilecek. Böylelikle fiziki müracaatlar yerini online müracaatlara bırakmış olacak. Birkaç adımda gerçekleştirilecek olan açık kapı yardım başvurusu ve başvuru takibi nasıl yapılır? e-Devlet ile açık kapı sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU: AÇIK KAPI NEDİR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? E-DEVLET SORGULA!

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların belli konular üzerinden talep ve önerilerinin alınacağı online sistem ekranı açıldı. Açık kapı olarak tanımlanan bu sistem sayesinde fiziki müracaatlar yerini online müracaatlara bırakacak. İlgili valilikler ya da ofisler üzerinden yapılması gereken işlemler birkaç adımda tamamlanabiliyor.

İşte konuya dair tüm detaylar!