Akşam ezanı kaçta okunacak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saatleri!

Mübarek Berat Kandili'ni oruç tutarak, ibadet ederek geçiren vatandaşlar akşam ezanı saatlerini merak ediyorlar. Kandil günü ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar oruç tuttukları için iftar saatini öğrenmek istiyorlar. İslam alemi açısından önemli bir yere sahip olan vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Buna göre; akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saatleri!

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAATİ: 19:42

ANKARA AKŞAM EZANI SAATİ: 19:26

İZMİR AKŞAM EZANI SAATİ: 19:47

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