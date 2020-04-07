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nelerdir? gecesi tesbihleri!

Bu gece idrak edilecek olan mübarek ile birlikte eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Şaban ayı içerisinde olmamızdan ve bu gecenin önemli oluşundan dolayı vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu araştırmalardan bir tanesi de Berat Kandili gecesi teşbihleri olmaktadır. Bugünün anlam ve önemine özel çekilecek teşbihlerin neler olduğu merak ediliyor. Günahlardan arınma, kurtuluş, af, bağışlanma ve bağışlama gibi anlamlar taşıyan Berat gecesi tesbihleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:51 ABONE OL
Berat gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Berat Kandili gecesi tesbihleri!

Mübarek üç ayların içerisinde bulunmamız ile birlikte bu gece idrak edilecek. Bugünün önemi ve anlamına özel bilgiler araştırılırken öte yandan de araştırılıyor. Vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirecek, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Buna göre; nelerdir?

BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ!

Bu gece Berat Kandili'nin önemi idrak edilecek. Eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Bugünün anlam ve önemine özel internet üzerinden "Berat gecesi çekilecek tesbihler hangileri?" sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı!

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Berat gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Berat Kandili gecesi tesbihleri!
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