Berat Kandili namazı kılınışı ve duası: Berat gecesi kılınacak namaz nedir? 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelmektedir. Bu doğrultuda, mübarek Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Vatandaşlar da, bu değerli ve kıymetli geceyi ibadetler ile gerçekleştirecek. 100 rekatlık Berat gecesi namazı da en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmayanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, 100 rekatlık Berat Kandili gecesi namazı nasıl kılınır? İşte, kılınışı hakkındaki bilgiler!

BERAT GECESİ NAMAZI NEDİR?

Berat Kandili gecesi kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir.

Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunmaktadır.

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100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

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BERAT GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

"Bu gece Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz." (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118)

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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