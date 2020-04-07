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Berat gecesi zikirleri nedir? Berat gecesi hangi zikirler çekilir?

Bugün … Berat gecesi çekilecek zikirler her yıl bu mübarek günde araştırılıyor. Bu gece, İslam alemi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Berat gecesi ile ilgili hadis-i şerifler de bu günün önemini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesinde yapılacak zikir ve birçok ibadet bulunmaktadır. Peki, Berat gecesi hangi zikirler çekilir? Haberimizde, Berat gecesi zikirleri ve tespih namazı gibi yapılması tavsiye edilen ibadetler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:28 ABONE OL
Berat gecesi zikirleri nedir? Berat gecesi hangi zikirler çekilir?

Mübarek Berat Kandili'ne erişmemizle birlikte Müslümanlar bu mübarek gecede yapılacak ibadetleri ve Berat gecesi zikirlerini araştırıyorlar. Berat Kandili'nin önemi Hz. Muhammed'in birçok hadis-i şerifinde vurgulanmıştır. Bu nedenle, vatandaşlar, Berat gecesi hangi zikirler çekilir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Berat gecesi zikirleri nedir? Haberimizde, bu gece yapılması tavsiye edilen ibadetler ve Berat gecesi zikirleri yer almaktadır.

BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Berat Kandili çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

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Berat gecesi zikirleri nedir? Berat gecesi hangi zikirler çekilir?
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