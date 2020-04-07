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namazı hangi vakitte, yatsıdan sonra mı kılınır? Berat Kandili namazında her rekatta niyet edilir mi?

Bir yıl içerisinde yaşanacak olan bütün işlerin hükme bağlanıp ifasının meleklere verildiği islam alemi için önemli olan bu tarihte namazı kılınmakta ve ibadetler yapılmaktadır. Dini kaynaklara göre; Bu mübarek günün gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü ise oruçlu geçirmek faziletlidir. Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen ve kelime anlamı olarak bir zorluktan kurtulmak şeklinde tanımlanan bu mübarek günde binlerce Müslüman günahlarından arınmak ve iman etmek için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Buna göre; Berat Kandili namazı hangi vakitte, yatsıdan sonra mı kılınır? Berat Kandili namazında her rekatta niyet edilir mi? Nasıl kılınır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 13:26 ABONE OL
Berat Kandili namazı hangi vakitte, yatsıdan sonra mı kılınır? Berat Kandili namazında her rekatta niyet edilir mi?

gecesinde yapılması gereken ibadetler ile ilgili olarak "Berat Kandili namazı hangi vakitte, yatsıdan sonra mı kılınır?" şeklindeki birçok soru internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günün gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü ise oruçlu geçirmek oldukça faziletlidir. Bu günün anlam ve önemi ise "Berat Kandili gecesinde bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilmesidir." Buna göre; Berat Kandili namazı hangi vakitte, nasıl kılınır? Berat Kandili namazında her rekatta niyet edilir mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR? KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 Dini Günler Takvimine göre Berat Kandili 7 Nisan 2020 tarihinde yani bu günün gecesi idrak edilecek. Bu tarihte binlerce Müslüman yapılması gereken ibadetler ve dualar için hazırlıklara başlarken bir taraftan da bu ibadetler ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Peki, Berat Kandili namazı hangi vakitte, yatsıdan sonra mı ve nasıl kılınır?

İşte tüm bu sorunuzun cevabı…

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Berat Kandili namazı hangi vakitte, yatsıdan sonra mı kılınır? Berat Kandili namazında her rekatta niyet edilir mi?
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