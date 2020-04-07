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ne zaman ve önemi nedir? Bugün Kandil mi, Ne Kandili? 2020 Diyanet İşleri ile dini günler ve kandil günleri takvimi

Müslüman âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Ülkemizin corona virüsü salgını ile mücadele ettiği bu zorlu dönemde bu gecenin önemi de farklı olacak. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilecek olan tarihi için geri sayım başladı. Berat gecesini dualar ve ibadetler ile geçirerek en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler dini günler takvimini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günleri ve kandil günleri takvimi ile Berat Kandili ne zaman sorusu da cevabını buldu. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman, hangi gün ve önemi nedir? Bugün Kandil mi, ne kandili? İşte Diyanet ile dini günler ve kandil günleri tarihi!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 09:44 ABONE OL
Berat Kandili ne zaman ve önemi nedir? Bugün Kandil mi, Ne Kandili? 2020 Diyanet İşleri ile dini günler ve kandil günleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler ve kandil günleri takvimini yayınladı. Kandil günleri takvimi ile 2020 ne zaman sorusu da cevabını buldu. Müslüman âlemi için büyük önem taşıyan ve mühim bir yere sahip olan Berat gecesi Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilecek. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemde eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte kandil tarihleri ve Berat Kandili'nin önemi!

2020 BERAT KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. İslam alemi için mühim bir yere sahiptir ve her yıl sevinç, mutluluk ile karşılanır.

BUGÜN KANDİL Mİ?

İşte tüm ayrıntılar;

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Berat Kandili ne zaman ve önemi nedir? Bugün Kandil mi, Ne Kandili? 2020 Diyanet İşleri ile dini günler ve kandil günleri takvimi
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