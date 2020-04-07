Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte detaylar...

11 ayın sultanı Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde bir berat Kandiline daha sağlık ve mutluluk içinde varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. İslam alemi için oldukça önemli olan Berat kandilinde oruç tutulur mu? merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte diyanet ile Berat kandiline ilişkin bilgiler…

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, NE ZAMAN KAÇ GÜN TUTULUR?

Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;