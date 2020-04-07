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? Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte detaylar...

Müslüman alemi için oldukça önemli olan Berat Kandili, İslam dinine inananlara mutluluk ve huzur veriyor. On bir ayın sultanı Ramazan’a yaklaştığımız şu günlerde yarın idrak edilecek ? sorusu yoğun olarak merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Öte yandan Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur sorusu da bir diğer en çok merak edilen konulardan. İşte diyanet bilgilerine göre Berat Kandili ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 21:33 ABONE OL
Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte detaylar...

11 ayın sultanı Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde bir berat Kandiline daha sağlık ve mutluluk içinde varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. İslam alemi için oldukça önemli olan Berat kandilinde oruç tutulur mu? merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte diyanet ile Berat kandiline ilişkin bilgiler…

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, NE ZAMAN KAÇ GÜN TUTULUR?

Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" . der.

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Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte detaylar...
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