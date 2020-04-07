Bugün iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak? İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatleri ile iftar vakti...

11 ayın sultanı Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Şaban ayının ilk 14. gününü 15. güne bağlayan gece eda edilecek Berat Kandili gecesinin gündüzünde de milyonlarca müslüman oruç tutarak ibadet ediyor. Bu nedenle bugün iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatlerini özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA, ORUÇ KAÇTA AÇILACAK?

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAATLERİ

Mübarek Berat Kandili gecesinin gündüzünde oruç tutan müminler akşam ezanı iftar saatlerini araştırıyor. İstanbul'da 19:42'da okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak.

ANKARA AKŞAM EZANI SAATLARİ

Ankara'da bu akşam okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak. Ankara'da akşam ezanı 19:26'da okunacak.

KONYA AKŞAM EZANI SAATLERİ

Konya'da bu akşam okunacak akşam ezanının ardından oruçlar okunacak. Konya'da akşam ezanı 19:25'te okunacak.

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