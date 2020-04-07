Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak? İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatleri ile iftar vakti...

, ? İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatleri ile iftar vakti...

Mübarek Beraat Kandilinde oruç tutmanın sevabı büyüktür. Peygamber efendimiz Hz. Muhamed (sav) ' gecesinde namaz kılınız, gündüzünde oruç tutunuz' buyurmuştur. Dün sahur vaktinde oruca niyet eden müminler kandil sabahını ibadetle geçiriyor. Peki , ? İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep il il akşam ezanı saatleri ile iftar vakti kaç? Corona virüs önlemleri dolayısıyla camilerde toplu ibadet bir süre yasaklandı; bu yüzden evlerimizde dualar edip, ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. İşte il il iftar - akşam ezanı vakitleri...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:51 ABONE OL
Bugün iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak? İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatleri ile iftar vakti...

11 ayın sultanı Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Şaban ayının ilk 14. gününü 15. güne bağlayan gece eda edilecek Berat Kandili gecesinin gündüzünde de milyonlarca müslüman oruç tutarak ibadet ediyor. Bu nedenle bugün iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatlerini özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA, ORUÇ KAÇTA AÇILACAK?

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAATLERİ

Mübarek Berat Kandili gecesinin gündüzünde oruç tutan müminler akşam ezanı iftar saatlerini araştırıyor. İstanbul'da 19:42'da okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak.

ANKARA AKŞAM EZANI SAATLARİ

Ankara'da bu akşam okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak. Ankara'da akşam ezanı 19:26'da okunacak.

KONYA AKŞAM EZANI SAATLERİ

Konya'da bu akşam okunacak akşam ezanının ardından oruçlar okunacak. Konya'da akşam ezanı 19:25'te okunacak.

İL İL AKŞAM EZANI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Uzun, kısa, anlamlı yeni resimli kandil mesajları ile hatırlatın! 2020 resimli Berat Kandili mesajları burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak? İstanbul, Ankara il il akşam ezanı saatleri ile iftar vakti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA