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'da Kovid-19'u yenen 19 hasta taburcu edildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 19 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 19:36 ABONE OL
Bursa'da Kovid-19'u yenen 19 hasta taburcu edildi

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk koronavirüs vakasının kentte görülmesinden bu yana geçen süreçte sevindirici gelişmelerin de yaşandığı belirtildi.

Bakanlığın talimatları üzerine İl Hıfzıssıhha ve Pandemi Kurullarının kararları doğrultusunda, tüm kurumların ilde virüsün yayılması engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımız da hastanelerimizde vatandaşlarımızın iyileşebilmesi için yoğun çaba sarf etmektedirler. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmasıyla hastalığa yakalanıp tedavisi tamamlanarak, tam şifa ile taburcu edilen hasta sayımız 19'a yükselmiştir. Hastalar taburcu edildikten sonra da kontrol amaçlı 14 gün evde izolasyona alınmaktadırlar."

Salgının yayılmasının engellenmesinde sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun önemine işaret edilen açıklamada, "Bursalı hemşehrilerimizden ricamız yapılan uyarıları dikkate almaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamalarıdır." çağrısı yapıldı.


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Bursa'da Kovid-19'u yenen 19 hasta taburcu edildi
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