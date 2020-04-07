Corona danışma hattı numarası kaç? Corona danışma hattı nedir, nasıl ulaşılır? (SABİM)

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Corona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan SABİM, vatandaşların koronavirüs ile ilgili öğrenmek istediklerine dair soruların yanıtlanmasına yardımcı olurken aynı zamanda şüphelerin giderilmesini de amaçlamaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözümlerin başlatılması adına kurulan SABİM, bundan böyle yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirme amacıyla kullanılacak. Buna göre; corona danışma hattı numarası kaç? Corona danışma hattı nedir, nasıl ulaşılır?

CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR, NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi SABİM Danışma Hattı, corona danışma hattına dönüştürüldü. Hem vatandaşların sorularını yanıtlayacak hem de şüphelerin giderilmesini sağlayacak olan bu sistemin nasıl çalıştığı, hangi hizmetleri sunduğu merak ediliyor. Buna göre, corona danışma hattı numarası kaç, nasıl ulaşılır?

İşte cevabı!