Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Corona danışma hattı numarası kaç? Corona danışma hattı nedir, nasıl ulaşılır? (SABİM)

numarası kaç? , nasıl ulaşılır? ()

Ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgınına ilişkin tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların giderilmesi, bu sorunların tespit edilmesi ve çözümüne yönelik çalışmaların yapılması adına kurulan corona virüs ile ilgili bilgilendirmede kullanılacak. Vatandaşların virüs hakkındaki sorularını yanıtlayacak olan SABİM vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre; corona danışma hattına nasıl ulaşılır? numarası kaç? İşte corona danışma hattı ile ilgili tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:13 ABONE OL
Corona danışma hattı numarası kaç? Corona danışma hattı nedir, nasıl ulaşılır? SABİM

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan , vatandaşların koronavirüs ile ilgili öğrenmek istediklerine dair soruların yanıtlanmasına yardımcı olurken aynı zamanda şüphelerin giderilmesini de amaçlamaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözümlerin başlatılması adına kurulan SABİM, bundan böyle yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirme amacıyla kullanılacak. Buna göre; kaç? , nasıl ulaşılır?

CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR, NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi SABİM Danışma Hattı, corona danışma hattına dönüştürüldü. Hem vatandaşların sorularını yanıtlayacak hem de şüphelerin giderilmesini sağlayacak olan bu sistemin nasıl çalıştığı, hangi hizmetleri sunduğu merak ediliyor. Buna göre, , nasıl ulaşılır?

İşte cevabı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona danışma hattı numarası kaç? Corona danışma hattı nedir, nasıl ulaşılır? (SABİM)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA