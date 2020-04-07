O ülkeden son dakika corona virüs açıklaması! "Corona virüsü kontrol altına aldık..."

Norveç Sağlık Bakanı'ndan corona virüsü son dakika açıklaması geldi! Yeni tip corona virüs covid 19 dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izliyor. Tüm dünyada Covid 19 aşı ve tedavi çalışmaları sürerken Norveç'ten umut verici haber geldi. Norveç Sağlık Bakanı Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç'te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie : Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık!

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi. Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç'te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.