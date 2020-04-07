Corona virüsü testleri hangi hastanelerde yapılıyor? Corona virüsü testi ücretli mi? Test yapan hastaneler listesi

Corona virüsü, alınan tüm önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Kuru öksürük, ateş gibi belirtiler gösterip corona virüsünden enfekte olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar Türkiye'de corona virüsü testi yapan hastaneleri araştırıyor. Türkiye'de son olarak açıklanan corona virüsü tablosuna göre ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren geçen süre boyunca toplam vaka sayısı 30 binin üzerine çıkarken vefat sayısı 649 oldu. Peki Türkiye corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

CORONA VİRÜSÜ TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda listesi bulunan hastanelerde corona virüsü testi yaptıran vatandaşların herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ HANGİ HASTANELERDE YAPILIYOR?

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi