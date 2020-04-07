Doktorların umudunu kestiği korona hastası alkışlarla taburcu oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinden 55 yaşındaki Cihan Yılmaz, İstanbul ziyaretinin ardından döndüğü memleketinde kendini iyi hissetmemesi üzerine gittiği hastanede korona virüsüne yakalandığını öğrendi. 10 gün bir devlet hastanesinde tedavi gören Yılmaz'ın kronik hastalıkları da bulunuyordu. Şikayetleri iyileşmeyince 20 Mart'ta VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Birkaç defa doktorların hayati tehlikeyi atlatamadığını söylediği hasta, ek tedavilerle toparlayarak sağlığına kavuştu. Yılmaz, güler yüzü ve gülüşlerinin kendisine moral olduğunu söylediği sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.



"BİRKAÇ DEFA UMUDUMUZU KAYBETME NOKTASINA GELDİK"



Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican, "Cihan Bey yaklaşık 20 gün önce hastanemize geldi. İlk önce solunum yetmezliği tablosuyla yoğun bakıma yatırdık. 10 gün kadar yoğun bakımda ciddi ve yoğun bir tedavi aldıktan sonra genel durumu iyileşip satürasyonu yükselince normal servise aldık. 55 yaşında genç bir hasta olmasına rağmen ciddi anlamda romaztizmal hastalığı ve hipertansiyonu vardı. O yüzden hastalığı çok ağır geçirdi. Ancak tedaviye cevap veren ve evine giden şanslı hastalardan oldu. Tedavi süreci içinde birkaç defa neredeyse umudumuzu kaybetme noktasına geldik ancak ona hiç belli etmedik. Çok kötüye gittiği dönemler de oldu. Hep moral verdik, sonra hastamız ek tedavilere cevap vererek toparladı. Çok şükür, bugün kendisini taburcu ediyoruz" dedi.



"HİÇ MORALİMİ BOZMADIM"



Cihan Yılmaz ise yaşadığı süreci şöyle anlattı: "20 Mart'tan bu yana buradayım. Öksürüğüm, çok halsizliğim, yürüyememem, yeme içmeden kesilme, baygınlık, rahat nefes alıp verememek, konuşurken nefesimin kesilmesi gibi şikayetlerim olunca doktora gittim. İstanbul'a gidip gelmiştim. Otogarda tam da göçmenlerin yoğun bulunduğu bir zamandı. Otobüse binip Ayancık'a geldim ama ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum. Eşimde de aynı şikayetler vardı. İkimiz de oradan aile sağlığı merkezine gittik. Orada korona virüsüne yakalandığımı öğrendim. 9-10 gün yoğun bakımda yattım. Sonrasında da servise aldılar. Bütün şişliklerim ve şikayetlerim geçti. Ayaklarımda ve sadece eklem yerlerimde yaralar oluştu. Yaralardan veya çok zayıflıktan ötürü şu an sadece ayakta duramıyorum. Gezemiyorum yani ama mutluyum. Hamdolsun, hiç moralimi bozmadım. Allah'a güvendim. Ona teslim oldum ve sağlık çalışanlarının da o gülüşleri güzel hizmet etmeleri benim moralimi bir kat daha yükseltti. Buradaki personelin de çok olumlu etkisi oldu, bana hep moral verdiler. Hiçbirinin yüzünün ekşidiğini görmedim. Canı gönülden hizmet ettiler. Benim için çok büyük moraldi. Benden sonra yakınlarımı da karantinaya aldılar ama çok şükür onlarda bir şey çıkmadı" diye konuştu.