Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri

Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı? Her sene olduğu gibi 7 Nisan'da Dünya Sağlık Günü kutlanır, sağlık çalışanlarına en güzel mesajlar gönderilir. İnsanları dil, din, ırk ayırt etmeksizin yardımına koşan sağlık çalışanlarının bugünü en güzel mesajlar ve sözlerle anlam kazanıyor. Bugünün temelinin atılmasında etkin rol oynayan Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası bir örgüt olmakla birlikte 7 Nisan 1948 tarihinde İsviçre'nin Cenevre merkezinde kurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu, beraberinde yapısını oluşturacak anayasaların da hayata geçirilmesi neticesinde, Dünya Sağlık Günü'nün kutlanmasında vesile olmuştur. Peki Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? İşte en güzel ve anlam dolu Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri…

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ ÖNEMİ VE ANLAMI

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan hafta Dünya Sağlık Günü olarak kabul edilir. Dünya Sağlık Günü'ne özel gerçekleştirilen bu etkinlik ve seminerlerin en temel amacı; kamuoyunu sağlıklı yaşama davet ederek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır. Buna göre; Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? İşte merak edilenler