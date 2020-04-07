Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri

ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? ve sözleri

İnsanların dil, din, ırk ayırt etmeksizin hayatlarını güvenerek emanet ettiği sağlık çalışanlarının kutlu olsun! Her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajlar ve sözlerle anlam kazanıyor. tarafından temelleri atılan bugünde sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha anlam kazanmış olacak. Sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelleri yakınları bugünün tarihini merak ediyor. Dünya Sağlık Örgüt'ü, 1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanarak Konferansı'nda oy birliği ile alınan kararla bu günü resmi olarak kabul etmiştir. Peki Tarihte bugün çıktı, önemi nedir ve neden kutlanır? ve sözleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 8.4.2020 02:27 ABONE OL
Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri

ne zaman ortaya çıktı? Her sene olduğu gibi 7 Nisan'da Dünya Sağlık Günü kutlanır, sağlık çalışanlarına en güzel mesajlar gönderilir. İnsanları dil, din, ırk ayırt etmeksizin yardımına koşan sağlık çalışanlarının bugünü en güzel mesajlar ve sözlerle anlam kazanıyor. Bugünün temelinin atılmasında etkin rol oynayan , uluslararası bir örgüt olmakla birlikte 7 Nisan 1948 tarihinde İsviçre'nin Cenevre merkezinde kurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu, beraberinde yapısını oluşturacak anayasaların da hayata geçirilmesi neticesinde, Dünya Sağlık Günü'nün kutlanmasında vesile olmuştur. Peki çıktı, önemi nedir? İşte en güzel ve anlam dolu ve sözleri…

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ ÖNEMİ VE ANLAMI

Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan hafta Dünya Sağlık Günü olarak kabul edilir. Dünya Sağlık Günü'ne özel gerçekleştirilen bu etkinlik ve seminerlerin en temel amacı; kamuoyunu sağlıklı yaşama davet ederek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır. Buna göre; ortaya çıktı, önemi nedir? İşte merak edilenler

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Sağlık Günü ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir? Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA