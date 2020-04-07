AÇIKLAMA YAPILDI! e-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır? PTT maske başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüsü salgınına ilişkin yeni tedbir ve önlem paketleri alınmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karara göre; ePttAVM ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. İçerisinde 5 adet bulunan toplamda 1 paket olan maskelerden alabilecek olan vatandaşlar başvuru işlemlerini ve bu maskeleri nereden temin edeceklerini araştırıyor. Açıklanan bu kararın ardından yoğunluk oluştuğu için artık bu sistem e-Devlet üzerinden yürütülecek. Buna göre; e-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır? PTT maske başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ücretsiz maske alımına ilişkin vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Corona virüsü salgınından korunmak için dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar maskeleri ücretsiz temin edebilecekler. Ancak yoğun talep gösterildiğinden ötürü ePttAVM üzerinden değil E-Devlet üzerinden alım yapılacak. Buna göre; ücretsiz maske nasıl alınır?

İşte detaylar!

