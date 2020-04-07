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AÇIKLAMA YAPILDI! ile nasıl alınır? maske başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde corona virüs yeni tip adıyla KOVİD-19 salgınını önlemek amacıyla yen tedbir kararları alınmaya devam ediyor. Marketler, pazarlar gibi toplu ve kalabalık olarak bulunan yerlere maskesiz giriş yasaklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından dağıtımı uygulamasına geçildiği duyuruldu. Her hafta 1 paket toplamda 5 adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Hal böyle olunca; , başvuru nasıl yapılır gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. üzerinden yapılacak olan başvuruların ardından yoğun talep görmesi nedeniyle başvuru sisteminde değişikliğe gidildi. Bu bağlamda; üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular için araştırmalar sürüyor. E-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır? maske başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 08:02 ABONE OL
AÇIKLAMA YAPILDI! e-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır? PTT maske başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüsü salgınına ilişkin yeni tedbir ve önlem paketleri alınmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karara göre; ile 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak. İçerisinde 5 adet bulunan toplamda 1 paket olan maskelerden alabilecek olan vatandaşlar başvuru işlemlerini ve bu maskeleri nereden temin edeceklerini araştırıyor. Açıklanan bu kararın ardından yoğunluk oluştuğu için artık bu sistem üzerinden yürütülecek. Buna göre; e-Devlet ile ? maske başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ücretsiz maske alımına ilişkin vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Corona virüsü salgınından korunmak için dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar maskeleri ücretsiz temin edebilecekler. Ancak yoğun talep gösterildiğinden ötürü ePttAVM üzerinden değil E-Devlet üzerinden alım yapılacak. Buna göre; ücretsiz maske nasıl alınır?

İşte detaylar!

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AÇIKLAMA YAPILDI! e-Devlet ile ücretsiz maske nasıl alınır? PTT maske başvurusu nasıl yapılır?
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