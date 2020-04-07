E Devlet ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? Ücretsiz maske yaş sınırı nedir, internet başvuru formu!

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda ePttAVM üzerinden 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske temin edileceğini son dakika olarak duyurmuştu. Bu noktada milyonlarca vatandaş, ePttAVM'nin sitesine yoğunluk gösterdiler ve bununla birlikte erişim problemleri de boy gösterdi. Yoğun talep üzerine, daha sağlıklı hizmet verilmesi için ePttAVM maske dağıtımı artık e-Devlet üzerinden yürütülecek. Bu noktada merak edilen sorulardan bir tanesi de PTT ücretsiz maskenin kaç yaşındaki verilecek? sorusu oldu. Açıklamaya göre 20-65 yaş grubunda olanlara ücretsiz maske verilecek. İşte detaylar…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? BAŞVURULAR NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Öncelikle vatandaşların artık ePttAVM değil E-DEVLET üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yine PTT tarafından yapılacak.