E-devletten maske siparişi nasıl verilir? E Devlet üzerinden ücretsiz maske siparişi verme

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda, ePttAVM ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske temin edileceğini geçtiğimiz gün açıklamıştı. Bu gelişme üzerine milyonlarca vatandaş ePTTAVM internet sitesine giriş yapmış ve yaşanan yoğunluk sitenin kitlenmesine neden olmuştu. Bu gelişmeler üzerine işlemin E Devlet üzerinden devam ettirilmesine karar verilmişti. Peki, ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlarımızın, e-Devlet aracılığı ile maskeleri nasıl temin edeceğine ilişkin adımlar haberimizde yer alıyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? BAŞVURULAR NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Öncelikle vatandaşların artık ePttAVM değil E-DEVLET üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yine PTT tarafından yapılacak.

ePttAVM'de yapılan yeni duyuruya göre, E-Devlet üzerinden başvuru formunu dolduran her vatandaş, 5 Adet 3 Katlı Cerrahi Maske temin edebilecek ve karşılığında hiçbir bedel ödemeyecek.