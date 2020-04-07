Film ve sohbet saatiniz olsun

Dünya koranavirüs kabusunun ortasında çırpınıyor. Evlere kapandık, psikolojimiz altüst. "Evde Kal" uyarılarıyla evlere kapanan çiftlerin evliliklerinde ise tehlike çanları çalıyor. Psikiyatri ve çift terapistleri uyarıyor: "Birbirinize alan tanıyın. Evin içinde kendinize bir program yapın. Birlikte film saatiniz, birlikte egzersiz saatiniz olsun. Birbirinize sürprizler yapın. Erkekler mutfakta hünerlerinizi gösterin ve koronavirüs günleriyle ilgili anı deferi tutun." İşte uzmanlardan çiftlere öneriler:Toplumun en küçük aile yapısı ailelere, eşlere de tavsiyem var. Lütfen bu günleri saygı ve sevgi çerçevesinde geçirin. Saygı ve sevgi her şeyin ilacı. Bana diyorlar ki, '40 yıllık evliyiz. Bu kadar çok evde kalınca eşimin ilk defa görmediğim huylarını gördüm'. Herkes tek düze değil, farklı. Lütfen saygı ve sevgiyi koruyun. Ev işlerini paylaşın. Örneğin erkek, bir süpriz yapıp mutfağa girip yemek yapsın ailesi için. Mutfaktaki hünerlerini göstersin eşine. Nezaketinizi koruyun.Evlerde kapalı kaldığımız bugünlerde çiftler arasında sorun varsa daha yoğun hale geliyor kavgalar. Birbirlerine alan tanımak zorundalar. Örneğin ev işlerinde, çocuk bakımında kadınlar daha çok sorumlu görünüyor. Temizlik kurallarına uyacağız. Hele ki bu dönemde ama bazı kadınlar bunu çok abartıyor. O zaman da çatışma başlıyor. Araştırmalara göre Çin'de virüs göründükten sonra boşanmalar artmış. Ben Türkiye'de artacağını düşünmüyorum. Önerilerim şöyle: Sabah erken kalkın. Birlikte egzersiz yapın, film seyredin.* Bu dönem, birbirine katlanamadığıhalde birlikte yaşamakisteyenler için bir fırsat olabilir. Sıkıntılı süreçler en karşıt olanları bile birbirine yaklaştırabilir.* Aile bireylerinizle iletişiminizi artırın. Hissettiklerinizi onlarla paylaşın. Bu tip kaygılar, paylaştıkça hafifler.* Çocuklara kaygılarınızı fazla yansıtmayın. Evde kalmaya gençlerin ve çocukların daha iyi uyum sağladığını unutmayın.* Evde kalma dönemini fırsata çevirin. Yapmak isteyip de yapamadıklarınıza zaman ayırın. Kitap okuyun, teknoloji okur yazarlığınızı geliştirin.* İzleyemediğiniz film, dizi ve okuyamadığınızkitap listesi yapın.* Daha önce yapmadığınız bir yemeği,yapmayı deneyin.* Arkadaşlarınızla, ailenizle konuşurkenonlara odaklanın, başka şeylerle ilgilenmedendinleyin. Elinizde telefonu sürekli tutmayın.* Kaygınızı azaltmak için nefes egzersizlerideneyebilirsiniz.