Haftanın BİM aktüel ürünleri ile keyifli alışveriş sizleri bekliyor! BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyerek yepyeni ürünlere yer veren marka BİM aktüel kataloğu yayınladı. 10 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren market zinciri vatandaşlara ucuz ve hesaplı alışveriş fırsatı sunacak. Vatandaşlar düzenli olarak "BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu hafta Cuma gününden itibaren mağazalarda Smart televizyon, HP Notebook gibi teknolojik aletlerde dev indirim bulunuyor. Peki, 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİM!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

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