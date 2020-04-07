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'da kadın sapık dehşeti! 17 yaşındaki çocuğu istismar edip korkuttu: Sana virüs bulaştırdım...

'un Güngören ilçesinde sapık dehşeti yaşandı. Seval D. isimli kadın 17 yaşındaki Mustafa D.'yi, 17 yaşında bir kız olarak adrese çağırdı. Eda kod adını kullanan 42 yaşındaki Seval D., 17 yaşındaki çocuk eve geldiğinde, "Eda benim seni ben çağırdım. Şimdi bana 100 TL vereceksin ve ilişkiye gireceğiz" diyerek çocuğu zorladı. Çocuğun 100 TL'sini gasbeden Seval D., Sana virüs bulaştırdım" diyere Mustafa D.'yi tehdit etti. Korkan 17 yaşındaki çocuk durumu annesine anlattı. Savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, Seval D. için 52 yıl hapis istendi.

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:54 ABONE OL
İstanbul'da kadın sapık dehşeti! 17 yaşındaki çocuğu istismar edip korkuttu: Sana virüs bulaştırdım...

İstanbul'da, online arkadaşlık sitesinde yaşını küçük göstererek tanıştığı 17 yaşındaki gence bıçak zoruyla cinsel istismarda bulunan ve "Sana virüs bulaştırdım" diyen 42 yaşındaki Seval D. hakkında 52 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Güngören'de online arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı Mustafa D.'ye (17) kendisini 18 yaşından küçük göstererek tuzağa düşüren ve bıçak tehdidiyle ilişkiye zorlayıp parasını gasp eden Seval D. (42) hakkında dava açıldı. Cinsel istismarda bulunan Seval D. için 3 ayrı suçtan 52 yıla kadar hapis isteniyor.

Güngören'de yaşayan Mustafa D., online arkadaşlık uygulamasında kendisinin de 17 yaşında olduğunu söyleyen Eda kod adlı biriyle tanıştı. Mustafa D., Eda'yla buluşmak için çağrıldığı adrese gitti. Ancak kapıyı açan Seval D.'ydi. Şüpheli, Mustafa D.'ye "Eda benim seni ben çağırdım. Şimdi bana 100 TL vereceksin ve ilişkiye gireceğiz" dedi.

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İstanbul'da kadın sapık dehşeti! 17 yaşındaki çocuğu istismar edip korkuttu: Sana virüs bulaştırdım...
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